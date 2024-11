Under 21 – Italia-Francia 2-2, a segno Atangana: Milan, ti ricorda qualcuno?

Nella giornata odierna è andato in scena il match tra Italia e Francia Under 21 , durante il quale è andato a segno anche Valentin Atangana Edoa . Gli Azzurrini, infatti, sono scesi in campo per l'amichevole contro i pari età transalpini, in un incontro in cui il livello espresso ha vissuto alti e bassi. I ragazzi guidati dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata hanno infatti cominciato nel migliore dei modi con il doppio vantaggio siglato da Cesare Casadei e Giuseppe Ambrosino . E avrebbero avuto anche qualche possibilità di segnare anche la terza rete.

Atangana decide Italia-Francia Under 21: Milan, te lo ricordi?

Nel secondo tempo il rientro della Francia Under 21 è stato impetuoso, con i gol di Rayan Cherki e Valentin Atangana Edoa. Un cognome, quello del secondo marcatore, molto noto al Milan. I rossoneri, infatti, per tanto tempo hanno interloquito con George Atangana, agente di Franck Kessié, per cercare di trovare un accordo per il rinnovo di contratto con l'ivoriano. Al di là di questo parallelismo curioso e simpatico non ci sono parentele tra i due. Chissà se in futuro i rossoneri lo prenderanno, scacciando così l'astio per quel cognome ...