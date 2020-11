Under 21, Italia all’Europeo: Gabbia in campo 90 minuti / News

Italia Under 21 agli Europei, 90 minuti per Gabbia

ULTIME NOTIZIE ITALIA NEWS – Ottime notizie per il calcio italiano: la Nazionale Under 21 si è qualificata all’Europeo con una giornata di anticipo. La squadra di Paolo Nicolato ha strapazzato il Lussemburgo, vincendo con un sonoro 4-0 grazie alla doppietta di Gianluca Scamacca e ai gol di Andrea Pinamonti e Riccardo Marchizza. Da segnalare la prestazione di Matteo Gabbia, protagonista per tutti i 90 minuti del match. COLPO A ZERO PER MALDINI? SI PUNTA IL DIFENSORE DEL BAYERN MONACO >>>