Under 21, Islanda-Italia 1-2: straordinario Pobega con una doppietta / News

Italia U21, Pobega regala la vittoria ai suoi

ULTIME NOTIZIE ITALIA NEWS – Vittoria tanto sofferta quanto importante per l’Italia Under 21, che batte l’Islanda nei minuti finali per 2-1. Protagonista assoluto del match Tommaso Pobega, autore di una doppietta. Il centrocampista di proprietà del Milan in prestito allo Spezia sigla il vantaggio degli azzurrini prima del pareggio islandese causato da un errore di Carnesecchi. Nei minuti finali, però, ancora il classe 1999 fa la voce grossa con un bel mancino dal limite dell’area. Presente anche Matteo Gabbia, che ha disputato l’intera partita. Adesso per la squadra di Paolo Nicolato l’Europeo è ad un passo. Questa la classifica:

Italia 19

Irlanda 16

Svezia 15

Islanda 15

Armenia 3

Lussemburgo 3

UNA SQUADRA INGLESE TORNA SU KESSIE: I DETTAGLI >>>