Under 21, Colombo e Plizzari impegnati con la Nazionale | News

Lorenzo Colombo e Alessandro Plizzari, calciatori di proprietà del Milan, saranno impegnati pomeriggio con la Nazionale Under 21

Questo pomeriggio, alle 17.30, l' Italia Under 21 di Paolo Nicolato affronterà i pari età della Bosnia Erzegovina allo Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Sarà una partita in cui gli 'azzurrini' vorranno riscattarsi dopo il passo falso contro il Montenegro, gara terminata con un deludente pareggio per 1-1.

Tra le fila dell'Italia scenderanno in campo anche due calciatori che sono di proprietà del Milan: Lorenzo Colombo e Alessandro Plizzari. I due giocatori, che attualmente militano in prestito rispettivamente in prestito alla Spal e al Lecce, potranno dare il loro contributo in questa gara così importante valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Il match verrà trasmesso in diretta su Rai 2.