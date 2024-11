Under 19, Italia-Montenegro 3-0: in campo tre giocatori del Milan

Panchina per Sia e Liberali

Dall'altra parte, i due giocatori rossoneri Diego Sia e Mattia Liberali non sono stati impiegati dal primo minuto e sono rimasti in panchina. La partita si è conclusa con un netto 3-0 per gli azzurrini, che hanno dimostrato una superiorità evidente sia sul piano tecnico che tattico. I gol sono arrivati grazie a una solida prestazione collettiva, con la squadra che ha trovato il vantaggio grazie a una serie di azioni ben costruite. Il Montenegro non è mai riuscito a impensierire seriamente la difesa italiana, che ha controllato con autorità il match. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importanti sul rinnovo di Theo Hernandez >>>