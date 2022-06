Under 15, Milan Campione d’Italia! Decisivo il gol del baby bomber Camarda

Che annata per il Milan! Dopo la conquista dello scudetto, i rossoneri si ripetono nel campionato di categoria Under 15. Battuta la Fiorentina

Non solo lo scudetto conquistato a Reggio Emilia lo scorso 22 maggio, il Milan è nuovamente Campione d'Italia! La squadra rossonera Under 15 ha infatti battuto la Fiorentina con il minimo vantaggio grazie alla rete del baby bomber Francesco Camarda. Si parla molto del talento di questo ragazzo, appena 14enne, che ha già segnato più di 500 gol in maglia rossonera. Ovviamente ha bisogno del tempo necessario per crescere, ma le premesse sono decisamente buone. Ottima anche la prestazione di Sala. Si tratta del terzo titolo nella propria storia, dopo quelli conquistati nel 1992 e nel 2010. Clicca qui per conoscere meglio il profilo di Camarda in questa intervista esclusiva all'esperto di calcio giovanile.