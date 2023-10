Ufficiale: Scotti, primo contratto da professionista con il Milan | News

Nella giornata odierna, come annunciato da diversi giorni, Davide Bartesaghi ha firmato il primo contratto da professionista con il Milan. Nonostante ancora non abbia trovato l'esordio in Serie A, è arrivata anche l'ufficialità del primo contratto con il club rossonero anche per un altro ragazzo della Primavera di Ignazio Abate. Si tratta di Filippo Scotti, classe 2006, grande protagonista in questo avio di stagione. Ecco, dunque, la nota ufficiale del Diavolo sul proprio profilo 'X'.