UFFICIALE – Kalulu ha firmato con il Milan fino al 2027

Adesso è ufficiale, Pierre Kalulu ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2027 con il Milan: un rinnovo di cinque anni. Il francese classe 2000 è uno dei più amati. Arrivato un po' a sorpresa e nell'ombra a parametro zero, adesso è una colonna della squadra milanista. Un rinnovo importantissimo, che blinda il difensore che ha già una maturità invidiabile. Caratteristiche uniche lo rendono il prototipo del giocatore perfetto. Un difensore veloce, bravo nel posizionamento, attento, qualitativo. Insomma, eccezionale. Passa da un contratto di 0.4 milioni a un altro da 2 milioni all'anno. Stipendio più che quadruplicato, come giusto che sia. Un rinnovo che si aspettava molto e che finalmente è arrivato.