UEFA, norme contro le plusvalenze fittizie: i dettagli

NEWS CALCIO – L’UEFA sta studiando una norma per arginare le plusvalenze fittizie. Un metodo parecchio noto e molto usato nella nostra Serie A, che tende formalmente a “gonfiare” il costo del cartellino di un giocatore. Oggi “La Gazzetta dello Sport” ha riferito che l’UEFA è pronta a nuove normative per regolare tale situazione. Dopo la batosta sul Fair Play Finanziario al Manchester City, si appresta ad attenzionare anche queste plusvalenze fittizie.

Pronte sanzioni pesantissime ai club che utilizzano questo metodo non propriamente legale. Non è chiaro, però, quando verranno ufficializzare queste nuove norme. E in tal senso la Serie A. Nel recente passato ricordiamo il caso del Chievo Verona, che nel 2018 è stato penalizzato per il caso delle plusvalenze fittizie con il Cesena. Ma nei mesi scorsi si è fatto gran parlare di certe operazioni dubbie di Roma, Inter e soprattutto Juventus che ha incassato parecchi milioni dalle cessioni di Mandragora e Sturaro su tutti.

Vedremo quali saranno gli ulteriori dettagli che l'UEFA proverà a mettere in pratica. Quella del "player trading" è una voce parecchio importante nei bilanci delle società, soprattutto da quando è in atto il Fair Play Finanziario. In questa maniera, tramite le plusvalenze "non fittizie", ma "legali", i club sono riusciti a sanare dei piccoli buchi di bilancio.

