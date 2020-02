Milan, messaggio contro il razzismo: “Siamo a fianco di Marega e il Porto”

NEWS MILAN – L’attaccante del Porto Moussa Marega è stato vittima di insulti razzisti ieri sera durante il match contro il Vitoria Guimarães vinto 2-1 in trasferta. Il centravanti dopo aver segnato la rete decisiva per la vittoria ha deciso di abbandonare il campo, nonostante il vano tentativo di compagni di squadra e avversari di convincerlo a rimanere sul rettangolo verde. Il Milan ha deciso questa mattina di pubblicare un post in supporto al club portoghese e al suo attaccante: “Non smetteremo mai di lottare contro il pregiudizio in tutte le sue forme e siamo fianco a fianco con Moussa Marega e l’FC Porto”.

