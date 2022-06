UEFA, nessuna sanzione per Al-Khelaifi per il post Real Madrid-PSG

Nessun provvedimento nei confronti di Al-Khelaifi, presidente del PSG, da parte della UEFA per ciò che è successo dopo la gara col Real.

Stefano Bressi

Non c'è stata nessuna sanzione da parte della UEFA nei confronti di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, per il polemico dopo partita contro il Real Madrid in Champions League, dopo la semifinale. L'unica sanzione è arrivata nei confronti di Leonardo, vecchia conoscenza del Milan e ormai anche del PSG, che lo ha licenziato di recente. Leonardo è stato squalificato per un turno.

Cosa era successo

Lo scorso 10 marzo, l'UEFA aveva aperto un procedimento disciplinare contro il PSG per aver animato eccessivamente il dopo partita della sfida con il Real Madrid persa per 3-1 dai parigini. Una sconfitta che aveva portato all'eliminazione della squadra francese. Il presidente Al-Khelaifi si era infuriato per alcune decisioni dell'arbitro. Il presidente dei francesi, nonché numero uno dell'ECA, negli spogliatoio avrebbe avuto comportamenti per niente edificanti.

Al-Khelaifi, urla e aggressione

Al fischio finale della gara sarebbe sceso di corsa dalla tribuna negli spogliatoi urlando. Poi è andato negli spogliatoi, estremamente arrabbiato, cercando gli arbitri per aggredirli e lamentarsi in modo vibrante della direzione di gara. Purtroppo per lui, si è confuso ed è finito nella stanza del delegato di campo del Real Madrid, che ha segnalato l'episodio.

Nessun provvedimento della UEFA

Tuttavia, le decisioni della commissione disciplinare della UEFA sono state ufficializzate. Nei confronti del PSG l'unica sanzione è la giornata di squalifica per Leonardo, che sconterà con un'altra squadra. Per il PSG c'è la sola indicazione della "violazione delle regole fondamentali di condotta dignitosa", senza altre sanzioni. Intanto il Milan studia il piano per restare vincente >>>