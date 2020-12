Uefa, il Milan sale nel ranking. Ecco la classifica | News

Ultime Notizie Milan News: i rossoneri avanzano nel ranking Uefa

MILAN NEWS – Abbiamo scritto più volte di quanto sia importante che il Milan vada avanti in Europa per ritornare ai fasti di un tempo. Ecco, l’Europa League non è certamente la Champions, ma si iniziano a vedere i primi risultati. Dopo la quinta giornata della fase a gironi delle coppe europee, l’Uefa ha aggiornato il ranking. Il Milan sale al 57° posto. L’Italia, invece, è al terzo posto dietro Spagna e Inghilterra. Ecco le due classifiche.

Coefficiente per club

1. Bayern 120.000

2. Barcellona 116.000

3. Juventus 111.000

4. Real Madrid 110.000

5. Atlético Madrid 108.000

6. Manchester City 103.000

7. Paris Saint-Germain 99.000

8. Manchester United 97.000

9. Siviglia 90.000

10. Liverpool 89.000

11. Arsenal 86.000

12. Tottenham 80.000

13. Borussia Dortmund 79.000

14. Chelsea 78.000

15. Lione 76.000

16. Porto 75.000

17. Roma 75.000

18. Shakhtar 74.000

19. Ajax 72.500

20. Napoli 71.000

25. Inter 52.000

30. Atalanta 43.000

37. Lazio 38.000

57. Milan 26.000

105. Torino 13.773

106. Fiorentina 13.773

107. Sassuolo 13.773

Coefficiente per nazione

1. Spagna 88.283

2. Inghilterra 87.140

3. Italia 68.867

4. Germania 67.570

5. Francia 53.748

6. Portogallo 45.349

7. Russia 38.215

8. Olanda 36.400

9. Belgio 35.900

10. Austria 34.825

11. Scozia 31.125

12. Ucraina 31.100

13. Turchia 30.100

14. Cipro 27.750

15. Danimarca 27.625

16. Serbia 26.000

17. Grecia 25.000

18. Repubblica Ceca 24.800

19. Svizzera 24.725

20. Croazia 24.075

