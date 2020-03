UEFA, dopo Milan e Manchester City ora tocca al Marsiglia

NEWS DALL’ESTERO – Il Fair Play Finanziario continua la sua azione. Questa volta nel mirino dell’Uefa ci è finito il Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club è sotto monitoraggio del massimo organismo calcistico d’Europa già da diverso tempo, e adesso pare sia stato anche deferito dalla Uefa stessa. Il Marsiglia non starebbe rispettando i paletti del settlement agreement. La squadra attualmente si trova secondo in classifica in Ligue 1 alle spalle del PSG.

