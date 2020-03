Ex Milan – Dalla Spagna: Bacca può finire agli Atlanta United

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Carlos Bacca, centravanti colombiano, classe 1986, vive un periodo non facile in Spagna, nel Villarreal di Javier Calleja.

Il ‘Peluca‘, attaccante del Milan per due stagioni, dal 2015 al 2017 (34 gol in 77 gare disputate tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), infatti, ha disputato appena 776′ in stagione con il ‘Sottomarino Giallo‘ suddivisi in 16 presenze tra campionato e coppa nazionale, con 4 reti all’attivo. Un solo centro, però, realizzato nella Liga.

Ecco perché, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘MARCA‘, Bacca potrebbe lasciare il Villarreal per approdare nella MLS (Major League Soccer) statunitense. Il suo nome, infatti, è sul taccuino dell’Atlanta United, Campioni U.S.A. nel 2018.

La franchigia della Georgia, però, per il popolare quotidiano sportivo iberico non punterebbe soltanto Bacca, ma anche Olivier Giroud (Chelsea), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, altro ex rossonero), Salomón Rondón (Dalian Yifang), Sebastian Soto (Hannover 96) e Daniel Sturridge (svincolato, ultima esperienza al Trabzonspor).

Un altro ex rossonero, il difensore Thiago Silva, potrebbe, invece, finire proprio in Spagna al termine della sua avventura al PSG. Per scoprire la sua probabile destinazione, continua a leggere >>>

