Uefa, domani l’incontro con le Leghe per rimodulare il calendario

ULTIME NEWS – La UEFA, nella figura del suo Presidente Aleksander Ceferin, ha fissato per domani alle ore 12.00 l’incontro in videoconferenza con le varie Leghe per cercare di riprogrammare al meglio il calendario calcistico, data la grave emergenza sanitaria che sta investendo l’Europa intera in questo periodo.

Secondo quanto racconta quest’oggi la Gazzetta dello Sport, verrà ribadita la disponibilità per una ripartenza a inizio giugno, con le gare delle nazionali rinviate a ottobre. In Italia, lo ricordiamo, sono necessarie 15 date tra campionato e Coppa Italia, più 7 per le competizioni UEFA. Poi c’è da risolvere il nodo legato al mercato. La proposta di una sessione allungata da luglio, fino a fine dicembre non piace a tutti. Di conseguenza si cercherà di adattare il calciomercato in base alla conclusione dei vari campionati.E dato che le ripercussioni economiche sul mondo del calcio del Coronavirus sono, e saranno evidenti, ecco come cambia il valore del giocatore più prezioso che il Milan ha in rosa: Gianluigi Donnarumma. Per saperne di più clicca qui >>

