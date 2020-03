Coronavirus, crollano i costi dei cartellini: ecco quanto vale Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera, anche il settore del calcio subirà una crisi dovuta all’emergenza coronavirus. Non c’è solo il problema relativo ai diritti televisivi e gli incassi dello stadio, ma anche e soprattutto la questione dei cartellini. Sarà inevitabile infatti una svalutazione (del 28%) che si basa secondo alcuni parametri stabiliti dal Cies che comprendono età dei calciatori, scadenza dei contratti e prestazioni nell’ultima stagione.

Gianluigi Donnarumma, ad esempio, che aveva una valutazione che si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, ora dovrebbe costare intorno ai 30, considerando il contratto in scadenza nel 2021. In generale, il Milan vedrebbe il valore trasferimenti della rosa scendere di 144 milioni (-31,2%). Insomma, un vero danno che può mettere in crisi il calcio italiano. Demetrio Albertini, intanto, parla del futuro di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

