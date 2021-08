Uefa, diversi arresti in sede per corruzione alla vigilia di Euro2020 | News

Poco prima dell'inizio di Euro2020, ci sono stati diversi arresti per corruzione nella sede della UEFA: ecco cosa è accaduto

Stando a quanto riportato dal quotidiano svizzero 'Blick', diversi dipendenti della Uefa sarebbero stati arrestati per corruzione. La conferma è arrivata anche dalla polizia cantonale di Vaud che ha confermato che nel mese di aprile si sono verificati due arresti in sede. Un uomo è stato rilasciato mercoledì, mentre l'altro nella giornata di oggi. Fino ad oggi la Uefa aveva tenuto nascosta questa parentesi negativa, onde evitare di influenzare l'imminente Europeo. Le ragioni degli arresti non sono stati resi noti dalla polizia, ma secondo il quotidiano sono state raccolte retrocessioni su contratti che vincolano la Uefa ai fornitori di servizi. Le somme sottratte sarebbero notevoli e interesserebbero il dipartimento "Comunicazioni e tecnologie dell'informazione". La Uefa, come ha sottolineato, ha collaborato pienamente con gli organi di giustizia.