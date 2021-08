Calciomercato Milan, top news: accordo con Ilicic, ottimismo per Kessié

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 6 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è il rinnovo di Franck Kessié. L'ivoriano, tornato da poco dalle Olimpiadi, incontrerà presto la dirigenza rossonera. Filtra ottimismo sulla buona conclusione della trattativa. Visite mediche, invece, per Caldara. Il difensore passa al Venezia in prestito con diritto di riscatto. Tutto fatto anche per Hauge all'Eintracht Francoforte. Krunic interessa allo Spezia. Novità anche su Ilicic. Accordo trovato con lo sloveno dell'Atalanta, non ancora con il club di appartenenza. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.