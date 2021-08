Uefa, Ceferin pensa di modificare l’attuale Fair Play Finanziario | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Aleksander Ceferin starebbe pensando di rivisionare l'attuale modello del Fair Play Finanziario

Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico 'Times', il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, potrebbe modificare l'attuale modello del Fair Play Finanziario. La sua idea sarebbe quella di introdurre un tetto agli ingaggi per le società partecipanti alle competizioni europee e una 'luxury tax' per quei club che superassero i paletti imposti. Dunque non ci sarebbe nessuna sanzione per coloro i quali non rispetteranno i tetti di spesa, ma sarebbe prevista solamente una multa salata. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.