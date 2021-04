Uefa, aperta indagine su Ibrahimovic: ecco il motivo / News

Non arrivano buone notizie per Zlatan Ibrahimovic. La Uefa ha aperto un'indagine nei confronti dello svedese. Ecco il motivo

Nuove grane extra-campo per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' la Uefa ha aperto un'indagine sullo svedese per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Attese novità nei prossimi giorni, ma l'accusa non è di certo da prendere sotto gamba.