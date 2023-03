Udinese-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

La bloccata mezz'ora iniziale non lascia presagire a un pomeriggio in discesa, ma all'improvviso un gran pallone di Pirlo per Kaká porta al calcio di rigore: proprio Ricky si incarica della battuta e dal dischetto non lascia scampo a De Sanctis, spiazzandolo con un destro rasoterra a fil di palo. Basta così? Per niente perché l'inerzia positiva permette al Diavolo di colpire ancora al 35' al termine di una grande azione collettiva: Brocchi per Seedorf per Jankulovski, il cross del ceco sbatte su Zapata, il pallone rimane lì e Gilardino è il più lesto a intervenire, coordinarsi e girare al volo in rete. Al riposo, facce sollevate.