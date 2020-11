Milan, Pioli come Capello e Ancelotti: i numeri | News

Milan, Pioli come Capello e Ancelotti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, i tifosi del Milan erano pronti ad accogliere Luciano Spalletti. Il mancato accordo con l’Inter per la risoluzione del contratto, ha spinto la dirigenza a puntare su Stefano Pioli. Un nome di certo non altisonante, arrivato con tutti i dubbi del caso. Già dalle prime partite, però, l’ex Fiorentina ha dato un’impronta decisa alla squadra, ma solo nel post-lockdown sono arrivati i primi risultati. Risultati che stanno continuando anche in questa stagione, che hanno regalato al Milan una partenza sprint in Serie A, fatta di 5 vittorie e un pareggio in 6 giornate. Numeri che hanno consentito a Pioli di raggiungere due mostri sacri della storia rossonera come Fabio Capello e Carlo Ancelotti, gli unici a riuscire in questa impresa.

