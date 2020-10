Udinese-Milan, ‘mal di trasferta’ rossonero in Friuli: i numeri | News

Udinese-Milan, rossoneri in difficoltà in Friuli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Udinese-Milan, lunch match della 6^ giornata di Serie A, aprirà la domenica di campionato. Dopo il pareggio beffardo contro la Roma, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria per conservare il primo posto in classifica. Consultando alcune statistiche, però, è facile notare che non sarà un traguardo facile. Storicamente, infatti, la trasferta in Friuli risulta tutt’altro che comoda per il Diavolo. Il Milan ha vinto soltanto 3 delle ultime 12 trasferte in casa dell’Udinese, pareggiandone 2 e perdendone ben 7. L’ultima vittoria risale allo 0-1 firmato Alessio Romagnoli al 96esimo del novembre 2018.

