I precedenti di Stefano Pioli contro l’Udinese

UDINESE-MILAN ULTIME NOTIZIE – Domani alle 12.30 alla Dacia Arena, Stefano Pioli affronterà l’Udinese per la 18^ volta in carriera in Serie A. I precedenti dicono che l’attuale tecnico del Milan ha battuto i friulani per sette volte, pareggiando in 5 occasioni e perdendo in altrettante. Solamente contro Cagliari (9) e Bologna (8), mister Pioli ha ottenuto un numero maggiore di successi.

