Udinese-Milan, ecco il risultato più frequente | Serie A News

Udinese-Milan, il risultato più frequente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Udinese-Milan per i rossoneri dopo la vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga. Non c’è tempo di gioire per i ragazzi di Stefano Pioli, il primo posto in classifica va tenuto in salvo e per farlo serve ritornare alla vittoria in Serie A dopo lo stop casalingo contro la Roma. Attenzione alle statistiche, che dicono che il risultato più frequente tra le due squadre è lo 0-0, esito di 14 precedenti. Un risultato che, però, non arriva dal lontano maggio 2011.

