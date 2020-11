Udinese-Milan, Deulofeu: “Partita speciale, felice di aver giocato” / News

Udinese-Milan, le parole di Deulofeu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gerard Deulofeu è tornato titolare in Serie A dopo quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione. Ironia della sorte, lo spagnolo lo ha fatto proprio contro il Milan, la squadra che lo aveva portato in Italia. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Facebook, ha raccontato così le sue sensazioni alla fine di Udinese-Milan: “Una partita dura, combattuta che non siamo riusciti a risolvere come volevamo. Adesso bisogna rimanere positivi e pensare già alla partita di venerdì. Sono felice di aver giocato contro il Milan la mia prima da titolare, è sempre speciale per il mio passato con loro“.

ECCO LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC SUL SUO RINNOVO >>>