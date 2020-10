Udinese, l’ex Deulofeu: “Non vedo l’ora di giocare contro il Milan” | News

Udinese, parla l’ex Milan Deulofeu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Primo gol per Gerard Deulofeu con la maglia dell’Udinese. I bianconeri hanno superato il Vicenza per 3-1 in Coppa Italia: lo spagnolo ha siglato il gol del momentaneo 2-0. A fine partita, ai microfoni del canale tematico friulano, ecco le sue sensazioni in vista del match di domenica contro il Milan, sua ex squadra da gennaio a giugno 2017: “Piano piano sto tornando al mio livello, col passare dei giorni ho più forza, più energia. Non vedo l’ora arrivi la partita con il Milan, ho buone sensazioni“.

