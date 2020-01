Udinese, Gotti: “La sconfitta con il Milan è stata difficile da digerire”

ULTIME NEWS MILAN – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa ha parlato della sconfitta beffarda subita a San Siro contro il Milan: “Quella con il Milan è stata una sconfitta difficile da digerire. Non sono riuscito ad allontanare l’amarezza per diversi giorni. Stavolta il calcio è stato beffardo nei nostri confronti, ma mi auguro che nel corso della stagione anche noi possiamo giovare di una situazione di questo tipo. Più in generale, non credo comunque che il ko di San Siro abbia avuto strascichi sui miei calciatore”. Intanto il Siviglia ha presentato la prima offerta per Suso, continua a leggere >>>

