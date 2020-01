Calciomercato Milan – Suso, ecco l’offerta del Siviglia: si continua a trattare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, Milan e Siviglia sono in continuo contatto per il trasferimento di Jesus Suso in Spagna. Gli andalusi sono pronti ad acquistare il giocatore a titolo definitivo: la prima offerta è di un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, ma il Milan ne chiede 25. Probabile si possa chiudere l’affare a metà strada, vale a dire per 20 milioni di euro. Attese novità nella giornata di lunedì.

Krzysztof Piatek è un altro giocatore in uscita dal Milan: la dirigenza ha incontrato oggi il suo agente, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android