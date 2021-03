Udinese, De Paul: “Contro il Milan siamo stati sfortunati”

Udinese, De Paul e il pareggio contro il Milan

Rodrigo De Paul, fantasista dell’Udinese, ha parlato dopo il match contro il Sassuolo, facendo riferimento anche al pareggio di mercoledì contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La nostra squadra quando va in svantaggio, difficilmente riesce a recuperare il risultato. Però, quando non prendiamo gol all’inizio e segniamo noi, vinciamo quasi sempre. Solo mercoledì abbiamo pareggiato, non siamo stati fortunati“. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan