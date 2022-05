Ucraina, Shevchenko: “Ho pensato tante volte di andare a combattere”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, in un'intervista a Ladbible Tv, ha parlato ovviamente della guerra in Ucraina

Salvatore Cantone

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Ladbible TV. Shevchenko ha parlato ovviamente della guerra in Ucraina dopo che sono passati 77 giorni dall'invasione della Russia di Putin. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall'ANSA: "Ho pensato tante volte di andare a combattere, ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti umanitari, aiutare i rifugiati, creare i programmi (di sostegno) e parlare con le organizzazioni caritatevoli. Ed è quello che ho fatto negli ultimi due mesi".

