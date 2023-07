‘Trofeo Silvio Berlusconi’, tutto esaurito per Monza-Milan | News

Sarebbe previsto il tutto esaurito per Monza-Milan, prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi', in programma l'8 agosto

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, come noto, Milan e Monza hanno deciso di indire un nuovo trofeo in suo onore, denominandolo 'Trofeo Silvio Berlusconi'. La prima edizione andrà in scena l'8 agosto e, oltre ad essere un modo per onorare il ricordo del 'Cavaliere', sarà anche un ottimo test per entrambe le compagini. Uno degli ultimi prima di tuffarsi definitivamente negli impegni del campionato.