Tragedia per Zamparini, trovato morto il figlio Armando a Londra

Lutto per l'ex presidente Maurizio Zamparini. Armando, il figlio dell'ex presidente del Palermo, è stato trovato morto a Londra

Una tragedia incredibile ha colpito Maurizio Zamparini: secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' il figlio dell'ex presidente del Palermo è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo a Londra. Armando Zamparini viveva da qualche anno in Inghilterra, luogo in cui ha conseguito la laurea. Zamparini, insieme alla compagna Laura Giordani, è già partito per Londra. Da accertare le cause del decesso.