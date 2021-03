Tragedia in casa Lazio: morto Guerini, calciatore della Primavera | News

Incidente mortale, poco dopo le ore 20:00 di ieri sulla Via Palmiro Togliatti, a Roma, per Daniel Guerini della Lazio Primavera

Nell'incidente d'auto, avvenuto intorno alle ore 20:00 di ieri sera in Via Palmiro Togliatti, a Roma , altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti . Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes Classe A ed una Smart Forfour: Guerini e gli altri due giovani viaggiavano su quest'ultima autovettura.

Ancora in corso accertamenti sulle cause che hanno portato all'incidente mortale. "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini", si legge in un post su 'Twitter', della Lazio, club per cui Guerini era attualmente tesserato.