Tottenham-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

In attesa che in serata si giochi Tottenham-Milan, valida per gli ottavi di finale di Champions League, ecco il match preview di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) La storia non si cancella, ma si può riscrivere. Per farlo ha bisogno di nuove pagine e a Londra il Milan ha un'occasione unica: in palio l'accesso ai Quarti di finale di Champions League, che ai rossoneri mancano dall'aprile 2012. Serve eliminare il Tottenham, serve vincere o pareggiare per far valere il vantaggo dell'andata (1-0 firmato Díaz) ed evitare rischi; compresi supplementari e i rigori. Attesa, tensione, carica. È il momento del ritorno, alle 21.00 si gioca il secondo round dell'Ottavo. I dettagli nella nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

I rossoneri si sono appena lasciati alle spalle il ko a domicilio della Fiorentina (1-2) dopo un mese di vittorie e clean sheet (quattro di fila) tra Serie A e Champions League. Il passo falso del Franchi ha rallentato la corsa nella lotta dal secondo al quarto posto, in Europa la musica dovrà essere diversa. Rispetto all'andata Pioli recupera Bennacer, Maignan e Tomori, in più avrà a disposizione Díaz e Giroud - in bilico fino all'allenamento di ieri a Milanello - anche se probabilmente non al 100% della forma. Squadra, di fatto, al completo. Brahim sì o no dall'inizio sembra essere il principale quesito della vigilia, in alternativa ballottaggio Krunić-De Ketelaere. In difesa ancora spazio a Thiaw, in fascia destra favorito Messias, in attacco tornerà Leão squalificato a Firenze. Nella lista diffidati i nomi di Ballo-Touré, Krunić, Tomori e Tonali.

"Arriviamo a questo appuntamento con grande fiducia, entusiasmo e determinazione. Dobbiamo avere un buon approccio - le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, attenzione e continuità, giocate di alto livello tecnico e grande qualità nelle scelte. La differenza la potrebbero fare gli episodi. Questa dovrà essere la partita della personalità. Troveremo un avversario molto motivato, loro giocheranno con più intensità e aggessività dell'andata".

QUI TOTTENHAM

Gli Spurs beneficeranno del prezioso fattore casa, ma rispetto a quando si presentarono a San Siro hanno mostrato pochi passi in avanti all'interno di una stagione sempre claudicante. Il periodo rimane abbastanza negativo, in Premier League nel weekend è arrivata una sconfitta di misura a Wolverhampton (0-1, gol di Traoré nel finale), la seconda dopo quella di Sheffield costata l'uscita dalla FA Cup. Conte avrà a disposizione Højbjerg, assente a Milano per squalifica, ma non Dier, diffidato e ammonito nella gara di metà febbraio; per il resto dovrebbe affidarsi alla stessa formazione: Forster in porta; dietro Romero, Lenglet e Davies; in mezzo Emerson, Skipp, Højbjerg e Perišić; davanti nel reparto migliore attenzione a Kulusevski, Son e in particolare Kane. Diffidato il solo Lenglet. Fuori Bentancur, Bissouma, Lloris e Sessegnon.

"Quando sale la pressione significa che si sta alzando di livello - così Conte -, è normale essere sotto stress e dobbiamo imparare a conviverci. Possiamo vincere e andare avanti, ma sarà difficile perché il Milan è campione d'Italia in carica ed è molto forte. Per rimontare sarà necessaria anche la spinta dei tifosi, che spesso ci ha permesso di superare le difficoltà".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Tottenham-Milan verrà trasmessa in Italia da Amazon Prime Video alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

La giornata di ieri ha dato il via al ritorno degli Ottavi di finale, sancendo i primi verdetti dopo Benfica-Club Brugge 5-1 e Chelsea-Dortmund 2-0, con la qualificazione di portoghesi e inglesi. Oggi in campo alle 21.00 Tottenham-Milan (0-1 all'andata) e Bayern Monaco-PSG (1-0).

Poi martedì 14 marzo, sempre alle 21.00, scenderanno in campo Manchester City-Lipsia (1-1 all'andata), Porto-Inter (0-1). Mercoledì 15, infine, Real Madrid-Liverpool (5-2) e Napoli-Eintracht Francoforte (2-0).

ARBITRO

Ad arbitrare toccherà a Clément Turpin. Due i precedenti con i rossoneri: Milan-Porto 1-1 nel girone della Champions League 2021/22 e Milan-Arsenal 0-2 nell'andata degli Ottavi di finale dell'Europa League 2017/18. Tre con gli Spurs: Tottenham-Bayern Monaco 2-7 nel girone della Champions League 2019/20, Inter-Tottenham 2-1 nel girone dell'edizione 2018/19 e Borussia Dortmund-Tottenham 1-2 nel girone dell'edizione 2017/18. Ad assistere l'esperto fischietto francese, Danos e Pages come guardalinee, Pignard quarto uomo ed Hernández (affiancato da Delajod) al VAR.

