Tottenham-Milan, Cardinale presente a modo suo: i complimenti a Pioli

Nonostante non fosse presente allo stadio per Tottenham-Milan, Gerry Cardinale ha recapitato i complimenti a Stefano Pioli e alla squadra

Lo ha ammesso lui proprio qualche giorno fa in un'intervista al Financial Times. Gerry Cardinale preferisce rimanere lontano dai riflettori perché ognuno ha i suoi compiti e lui ha quello del proprietario, che non coincide con l'essere presente allo stadio ogni volta che il Milan scende in campo. E contro il Tottenham non ha fatto un'eccezione, rimanendo a New York.