Tottenham, Kane può rinnovare a una condizione: le news

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi e ripreso da MilanNews.it, Harry Kane avrebbe aperto al rinnovo con i Lilywhites, ma ad una sola condizione. L'attaccante inglese, infatti, che ha il contratto in scadenza, avrebbe chiesto l'arrivo in panchina di un tecnico che sia all'altezza del club. E soprattutto che porti il Tottenham a vincere un trofeo. Questo a dimostrazione di come il rapporto dello spogliatoio con Antonio Conte sia tutt'altro che tranquillo. Milan, sfida ad una big di Serie A per il talento Hojlund >>>