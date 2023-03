Tottenham, è rottura con Conte: addio possibile in settimana

È rottura definitiva tra Antonio Conte e il Tottenham, con il tecnico italiano che potrebbe lasciare già in settimana

Si era parlato nelle scorse ore di un rapporto non proprio idilliaco tra il Tottenham e Antonio Conte, con il duro sfogo del tecnico e la netta posizione di alcuni giocatori, che avrebbero chiesto il suo esonero. E si era anche detto come tale ipotesi fosse da ritenersi non plausibile, dato l'oneroso contratto che lega l'allenatore italiano agli Spurs.