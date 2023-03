Dall’Inghilterra: “Alcuni giocatori chiedono l’esonero di Conte”

L'uscita di scena agli ottavi di Champions League contro il Milan è stata solo una goccia nella stagione complessivamente negativa del Tottenham di Antonio Conte . Lo stesso tecnico ha preso come scusa il pareggio conquistato in extremis dal Southampton nell'ultima giornata di Premier League per mettere a nudo tutti i problemi degli Spurs. Un vero e proprio sfogo senza troppi fronzoli, che ha complicato la situazione già non particolarmente rosea con la società.

E la notizie che giunge dall'Inghilterra sembra presagire un addio a fine stagione. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, a seguito delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa, alcuni giocatori del Tottenham vorrebbero un esonero del tecnico italiano già nel corso della sosta. Un addio che appare impossibile soprattutto per il fatto che il contratto dell'ex Inter e Juventus scadrà al termine della stagione e non avrebbe senso interromperlo adesso. In ogni caso il sostituto più probabile sembrerebbe essere Mauricio Pochettino. Milan, le parole di Pioli sincere ma molto preoccupanti >>>