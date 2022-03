Torneo di FIFA 22 per Fondazione Milan – Pace per l’Ucraina | News

Il Milan Club Montreal annuncia la terza edizione del torneo di FIFA 22 a beneficio di Fondazione Milan - Pace per l'Ucraina

Enrico Ianuario

(fonte milanclubmontreal.com)

Il Milan Club Montreal è lieto di annunciare la terza edizione di questo torneo a beneficio di Fondazione Milan - Pace per l'Ucraina. Fondazione Milan sostiene l'impegno della Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina. Un grande torneo online per unire tutti gli appassionati di FIFA nella Milan community in Italia e oltre confine. Il torneo di quest'anno inizierà il 1 aprile 2022 e terminerà il 8 maggio 2022. Visto il successo del torneo dell'anno scorso, stiamo allargando a 128 il numero di giocatori. Negli anni precedenti la partecipazione era limitata a 1 giocatore per Milan Club/Media Outlet. Ora chiunque può partecipare e i posti saranno occupati in base all'ordine di arrivo. Grazie ai nostri amici e partner QLASH, introdurremo il girone a doppia eliminazione. Il torneo avrà ancora lo stesso formato del passato, il vincitore avanza complessivamente dopo aver giocato due partite (come la fase a eliminazione diretta della Champions League). Tuttavia, questa volta invece di essere eliminato, il perdente ha una seconda possibilità spostandosi nel girone dei perdenti “loser bracket”. Doppia eliminazione significa perdere due volte (in totale) ed essere eliminato. Tutti i giocatori utilizzeranno l'app QLASH (dove verrà gestito l’intero torneo) per comunicare con i loro avversari per impostare un tempo di gioco e seguire il girone mentre il torneo procede. Per tutti gli aggiornamenti basta essere sintonizzati sui canali social del Milan Club Montreal.

Premi per i primi 3 classificati:

1° premio: Milan replica away kit (personalizzato) e gioca contro Diego QLASH Crazy, giocatore di eSport di AQM in uno showcase match

2° premio: gioco FIFA 22 - PS4 - AC Milan Edition autografato da Theo Hernandez

3° premio: maglia eSports AC Milan

Oltre ai premi per i primi 3 classificati, tutti i giocatori parteciperanno ad un'estrazione per vincere alcuni premi messi in palio. I dettagli dei premi saranno comunicati una volta iniziato il torneo. Ci sarà anche l'opportunità per chiunque di acquistare biglietti elettronici della lotteria virtuale per avere la possibilità di vincere questi premi, al fine di raccogliere più soldi.

Dettagli del torneo

Questo torneo online non è affiliato o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza. Una volta completata la registrazione e effettuato la donazione a Fondazione Milan, ti verrà fornito un link e password per partecipare al torneo. I giocatori richiederanno un ID PSN valido e FIFA 22 su Sony PlayStation 4. I giocatori devono scaricare la QLASH app e registrarsi, disponibile gratis per iOS (Apple App Store) e Android (Google Play). Utilizzando l'app QLASH, i giocatori devono effettuare il check-in il 31 marzo 2022 tra le 12:00 e le 20:00 ora Montreal per confermare la loro partecipazione in modo che il girone venga generato. I giocatori comunicheranno con il loro avversario per impostare un tempo di gioco utilizzando l'app QLASH. La mancata comunicazione con il tuo avversario e il mancato svolgimento delle partite in modo tempestivo può comportare la squalifica. A beneficio della community mondiale del Milan, si consiglia vivamente a tutti i giocatori di trasmettere in streaming le proprie partite in modo che tutti possano guardarle. Saranno anche un punto di riferimento in caso di controversia. Una volta giocate le partite e determinato un vincitore, i giocatori devono condividere uno screenshot del punteggio complessivo combinato sull'app QLASH.

Impostazioni di gioco:

Modalità amichevoli online (non FUT) * assicurati di avere un'ottima connessione Internet per evitare ritardi.

Milan vs Milan (una squadra deve sempre indossare la maglia away dedicata a Fondazione Milan), l'altro giocatore può indossare la maglia home o third del Milan.

Durata tempo: 6 minuti.

Velocità di gioco: normale.

Eliminazione in stile Champions League, 2 partite, avanzamenti del vincitore in totale.

In caso di pareggio dopo 180 minuti, si gioca una terza partita con Golden Goal.

I vincitori avanzano, i perdenti vanno nel girone dei perdenti “loser bracket”.

Una volta che qualcuno perde contro due diversi avversari, viene eliminato dal torneo.

Per la finale, il vincitore del girone dei perdenti deve battere due volte il vincitore del "winner bracket", per garantire l'equità che tutti gli avversari devono perdere due volte per essere eliminati.

Programma del torneo

Round 128: 1 al 7 aprile

Round 64: 8 al 14 aprile

Round 32: 15 al 21 aprile

Round 16: 22 al 28 aprile

Quarti: 29 aprile al 2 maggio

Semi-Finale: 3 al 6 maggio

Terzo posto: 7 maggio

Finale: 8 maggio

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI