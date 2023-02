Torino, Ricci non ha preso parte all’allenamento: può saltare il Milan

Nella serata di venerdì 10 febbraio andrà in scena la sfida tra Torino e Milan . La novità, che arriva direttamente dal club granata, è la lesione di primo grado al soleo sinistro per il centrocampista Samuele Ricci , che potrebbe non prendere parte al prossimo impegno contro i rossoneri. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale del Torino su Samuele Ricci

(fonte: torinofc.it) Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta di San Siro, venerdì sera contro il Milan. Ivan Juric ha diretto una sessione a porte aperte alternando il lavoro sulla parte atletica a esercitazioni tecniche. Programma personalizzato per Ilic e Radonjic. Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro.