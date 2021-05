Torino-Milan, Pioli su Brahim: “Lui gioca tra le linee, domani vedremo”

Domani si giocherà Torino-Milan, trentaseiesima giornata, e oggi ha parlato Pioli in conferenza: ecco le sue parole su Brahim.

Domani si giocherà Torino-Milan, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, che si è soffermato anche su Brahim. Lo spagnolo classe 1999 è stato l'eroe della vittoria di domenica sera e potrebbe essere dunque confermato anche per domani. C'è però ancora qualche dubbio, come spiega proprio Pioli in conferenza. Ecco le sue parole: "Ha determinate caratteristiche, se devo scegliere qualcuno che giochi bene tra le linee, lui è adatto. Dipende dalla strategia, domani sarà totalmente diversa. Il Torino gioca in modo diverso. Dipende dalle scelte che farò per domani".