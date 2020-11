Torino, Marco Giampaolo positivo al Coronavirus / News

Torino, Marco Giampaolo positivo al Covid-19

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Esito negativi per i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori del Torino. Venerdì sera, infatti, è stata riscontrata una positività all'interno del gruppo squadra. Secondo quanto riferisce l'ANSA sarebbe Marco Giampaolo la persona in isolamento domiciliare e asintomatico dei granata. Il club, infatti, non svela mai l'identità dei propri calciatori positivi al tampone e non lo ha fatto nemmeno in questo caso.