Torino, Graziani: “Giampaolo? Speriamo non faccia come al Milan”

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Ciccio Graziani, ex giocatore del Torino, ha commentato così la scelta dei granata di puntare su Marco Giampaolo per la panchina. Queste le sue parole ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Mi auguro che Giampaolo renda i giocatori validi, a differenza di come è accaduto nell’ultima stagione. Quest’anno ci sono state squadre davanti al Torino che a mio avviso per competitività tecnica non hanno nulla di più”.

“La squadra ha perso l’identità e non riesce più a fare buoni risultati. A livello di qualità penso che il Torino abbia qualcosa di più rispetto ai vari Sassuolo, Fiorentina, Parma e Verona. Se dovessi decidere una di queste squadre da allenare sceglierei i granata perché hanno più qualità tecnica”.

