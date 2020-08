Torino, Rodriguez: “Ringrazio il Milan per gli ultimi tre anni”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo tre anni con la maglia del Milan addosso, per Ricardo Rodriguez è tempo di una nuova avventura. Da poche ore è ufficiale il suo passaggio al Torino, con i rossoneri che incassano 3 milioni di euro più bonus. Lo svizzero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto così salutare il club di via Aldo Rossi e si dice impaziente di indossare la maglia granata. Le sue parole:

“Per i prossimi 4 anni sarò un giocatore del Torino, una societa con un passato storico ed un futuro ambizioso! Ringrazio il presidente, il mister e il direttore per la loro fiducia!

Colgo inoltre l’occassione per ringraziare il Milan per gli ultimi 3 anni! Adesso non vedo l‘ora di poter indossare la mia nuova maglia granata!”