Torino, Giampaolo: “Sono responsabile. Futuro? Io vado avanti…”

Torino-Udinese, parla Giampaolo

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha commentato così l’ennesima sconfitta in Serie A contro l’Udinese: “Nonostante le sconfitte nei turni precedenti, avevamo sempre offerto buone prestazioni che ci avevano tenuto a galla. Oggi racconto una cosa diversa perchè non siamo stati all’altezza. La partita non mi è piaciuta, abbiamo giocato un primo tempo con poca personalità, assumendoci poche responsabilità. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione di pancia, ma se vogliamo anche disordinata. La valutazione che faccio di questa partita non è senz’altro positiva.

Sulla classifica

“La squadra ha valori superiori alla classifica che occupa, senz’altro. Ha caratteristiche particolari, ma ha individualità e qualità per cui non deve stare in quella posizione. Ci siamo per demerito nostro, perché abbiamo sperperato e non ci siamo divertiti a farlo”.

Sul futuro

“Io sono il responsabile tecnico e se la squadra è lì ho le mie responsabilità. Il mio rapporto con il club è chiaro e diretto, senza scorciatoie. Vado avanti e penso a fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. L’unica cosa che mi interessa è che domani mattina ho allenamento alle 9. Il presidente è stato a cena con noi ieri sera, ha mandato il suo messaggio alla squadra. La società è vicina, la palla passa a noi”.

