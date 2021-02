Toni sul Milan: “Deve cambiare mentalità” | News

Toni: “Ora bisogna vedere come reagisce il Milan”

Intervenuto a 90° minuto, Luca Toni ha parlato del Milan dopo aver subito la brutta sconfitta contro lo Spezia. “Spero per il Milan che quella di sabato sia stata una serata storta. Deve cambiare mentalità altrimenti farà fatica. Ora bisogna vedere come reagisce il Milan al doppio impegno tra Europa League e campionato. Dopo la brutta sconfitta con lo Spezia deve ripartire subito però giocare ogni due giorni può mettere la squadra in difficoltà”.

