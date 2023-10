Tonali e Zaniolo ancora a Coverciano: terminati i colloqui con le autorità

Come riportato da Tuttomercatoweb, sia Sandro Tonali che Nicolò Zaniono al momento sarebbero ancora dentro la struttura

Sono momenti molto caotici nel ritiro dell'Italia a causa delle accuse a Tonali e Zaniolo per quanto riguarda le scommesse. Come riportato da Tuttomercatoweb, entrambi i calciatori al momento sarebbero ancora dentro la struttura che li sta ospitando. Inoltre l'allenamento della Nazionale sarebbe stato posticipato dalle 10:30 alle 11. Sempre secondo TMW sono terminati i colluqui dei due calciatori con le forze dell'ordine. Sia Tonali che Zaniolo dovrebbero lasciare il ritiro in serata.