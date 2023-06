Tonali insieme a Rise Together Foundation: donazione all’Istituto Gaslini

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, come riportato da sportface.it, ha aiutato a donare all’Uoc di Oculistica dell’Istituto Gaslini di Genova, un nuovo strumento per l’analisi della refrazione in età pediatrica. Lo stesso è stato donato effettivamente da Rise Together Foundation, ente filantropico che opera per la salute dei bambini e nasce grazie a GR Sports Agency e al suo fondatore, l’agente sportivo Giuseppe Riso. Ecco il messaggio di Tonali: "Mi ha fatto davvero piacere partecipare a questa iniziativa promossa da Rise Together Foundation e sapere che contribuirà a curare tanti bambini mi rende davvero felice".