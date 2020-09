Tonali, messaggio d’amore al Brescia: “Non ti dimenticherò mai”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Messaggio d’amore pubblicato da Sandro Tonali all’indirizzo del Brescia su Instagram. “Non vi dimenticherò mai. Non ti dimenticherò mai. Grazie Brescia. Grazie Brescia!”, ha scritto il regista lodigiano sui social. Tonali saluta così la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta, prima di firmare il suo nuovo contratto coi rossoneri di 5 anni che avverrà nel tardo pomeriggio di oggi a Casa Milan, al termine dell’amichevole tra i rossoneri e il Vicenza a Milanello. Con ogni probabilità è atteso per domani il comunicato ufficiale del Milan sull’acquisto dell’ormai ex Brescia.